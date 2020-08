IN CASA DELL’AVVERSARIO – Barcellona-Napoli per la storia, gli azzurri affrontano una squadra in difficoltà

Il Napoli affronterà sabato 8 Agosto alle ore 21 circa il Barcellona nel match di ritorno degli Ottavi di Champions League, incontro valido per la storia degli azzurri. All’andata terminò per 1 a 1 al San Paolo e la rete di Mertens fa ancora sognare i tifosi partenopei. Il Barcellona attuale, reduce da diverse batoste in Liga ed in Coppa del Re, non sembra imbattibile e gli azzurri sognano di accedere per la prima volta nella storia ai Quarti di finale della competizione.

CAMMINO COMPETIZIONE = Il club blaugrana ha affrontato un insidioso girone di qualificazione che ha passato senza patemi. Due 0 a 0 a Dortmund ed uno clamoroso in casa contro lo Sparta Praga. Quattro vittorie riassunte in due contro Inter, una contro Borussia Dortmund ed una a Praga. Oltre a questo pari a Napoli nell’ottavo di finale di questa competizione.

PROBABILE FORMAZIONE = Tante assenze per Setien, costretto a portare diversi Primavera e che potrebbe lanciare dal primo minuto il giovane talento Ricky Puig, in ballottaggio ma favorito su Griezmann, autore del gol all’andata.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; De Jong , Rakitic, Sergi Roberto; Ricky Puig, Messi, Suarez. All. Setien

LA STELLA = Naturalmente la stella della squadra non può che essere il sei volte Pallone d’Oro Lionel Messi. In questa stagione la Pulce non ha avuto numero straordinari, ma con il suo talento può essere sempre devastante ed il Napoli farà di tutto per provare a ingabbiarlo.

LE DICHIARAZIONI = Le parole di Gattuso in conferenza:

“Il Barcellona non è una questione di numeri. Il Barça è la sua metodologia, il suo modo di tenere il campo. Per me l’importante non è se gioca a tre o a quattro dietro, l’importante è come tengono il campo, come ruotano i giocatori, come possono metterti in difficoltà. E’ la loro mentalità, la funzionalità nel vedere il calcio. E’ una squadra unica per come vogliono giocare al calcio”.

I PRECEDENTI = Seconda sfida ufficiale tra le due squadre, prima tra le due squadre al Camp Nou. Nei 6 precedenti, in ottica generale, tra Barcellona e Napoli vi sono 3 vittorie per i blaugrana, due pareggi e una vittoria del Napoli

TERNA ARBITRALE = Il direttore di gara sarà il turco Cuneyt Cakir, con gli assistenti Duran e Ongun. Al VAR ci saranno Palabiyik e Kalkavan.