IN CASA DELL’AVVERSARIO – Hellas Verona, la rigida concretezza di Juric per fermare gli azzurri

Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana in settimana il Napoli torna subito in campo per riscattare l’ultima delusione e ripartire nella rincorsa alle prime posizioni del campionato. Gli azzurri andranno al Bentegodi dove affronteranno una delle squadre più ‘antipatiche’ da sfidare in campionato, l’Hellas Verona di Ivan Juric. I veneti hanno un gioco solido e ben definito, fanno giocare male gli avversari e basano tanto del proprio successo sulla grinta e sulla cattiveria agonistica. Analizziamo meglio i prossimi avversari del Napoli in campionato:

CAMPIONATO = Attualmente il Verona è nono in classifica, molto distante rispetto alla lotta salvezza (principale obiettivo della stagione) e con un piccolo sguardo al clamoroso sogno europeo. Nelle prime 10 posizioni il Verona è la squadra per distacco con il peggiore attacco, ma che basa tanto sulla solidità difensiva: Juric e la sua difesa a 3 sono la seconda miglior difesa in campionato, proprio dietro al Napoli.

PROBABILE FORMAZIONE = Juric dovrebbe schierare la formazione tipo con il suo consueto 3-4-2-1. Assente Ceccherini in difesa, tornerà Gunter accanto a Dawidowicz e Magnani.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Barak; Kalinic.

LA STELLA = Per questo ruolo potremmo citare l’obiettivo azzurro Zaccagni o anche lo stesso Juric in quanto asse portante della squadra, ma mettiamo l’estremo difensore Marco Silvestri. E’ sopratutto merito suo infatti se il Verona è la seconda miglior difesa del campionato, spesso il portiere italiano mostra grandi prestazioni e autentici miracoli che spesso lo hanno visto protagonista sopratutto contro le big.

LE DICHIARAZIONI = Ivan Juric ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Il Napoli è una grandissima squadra, ha un potenziale immenso. A volte sprecano tanti gol, come contro lo Spezia. Dobbiamo fare una grandissima squadra, forse la migliore di quest’anno per essere competitivi. Bisogna rischiare e provare a vincerla, perché se giochi in un altro modo poi finisce sei a zero. È una squadra che ha capacità immense”.

I PRECEDENTI = Sarà la 55esima sfida tra Verona e Napoli in Serie A. E’ l’edizione numero 28 al Bentegodi.

Questo il bilancio dei 27 precedenti esterni: 10 vittorie Verona, 7 pareggi, 10 successi azzurri.

TERNA ARBITRALE =

H. VERONA – NAPOLI h. 15.00

FABBRI

ALASSIO – PAGLIARDINI

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA

AVAR: MELI

A cura di Mario Tramo