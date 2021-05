IN CASA DELL’AVVERSARIO – Il Cagliari di Joao Pedro cerca l’impresa e punti a Napoli

Nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A il Napoli attende allo stadio Diego Armando Maradona un Cagliari alla ricerca disperata di punti in ottica salvezza. Dopo il Torino gli azzurri non vogliono però fermarsi e vogliono continuare la rincorsa verso la qualificazione alla prossima Champions League mentre i sardi sono in piena lotta salvezza ma non più rovinati come qualche settimana fa. Ecco l’analisi sul Cagliari, i prossimi avversari in campionato del Napoli:

CAMPIONATO = Il Cagliari è attualmente sedicesimo in campionato, condivide la terzultima posizione con Benevento e Torino anche se i granata hanno una gara in meno. Le recenti vittorie con Parma, Udinese e Roma hanno migliorato nettamente la classifica ed ora la squadra di Semplici è in piena lotta. 8 vittorie, 7 pareggi e 18 sconfitte con 39 reti fatte e 56 subite, proprio i problemi difensivi sono una delle lacune principali della squadra sarda che punterà su uomini di esperienza come Godin e Nainggolan per conquistare la salvezza.

PROBABILE FORMAZIONE = Assente Marin per squalifica mentre Nainggolan tornerà e c’è dubbio sulla sua posizione, se sarà mediano o trequartista.

CAGLIARI (3-4-2-1): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis, Nandez, Joao Pedro; Pavoletti. All. Semplici

LA STELLA = Il miglior giocatore del Cagliari ed in generale la bandiera della squadra di Semplici è Joao Pedro: il brasiliano nonostante i cambi in panchina ed i cambi ruolo continua a segnare e quest’anno ha realizzato 15 reti stagionali.

LE DICHIARAZIONI = In vista del match con il Napoli il portiere dei sardi Guglielmo Vicario ha rilasciato le segeunti dichiarazioni:

“Con Meret ci sentiamo spesso perché siamo cresciuti insieme a Udine. Ci siamo incrociati da avversari l’anno scorso in un Perugia-Napoli di coppa Italia e ora avrò piacere di rivederlo domenica. Il Napoli si è attestato nella zona altissima della classifica a conferma che sono un’ottima squadra. Ma ora per noi non è certo il momento di badare troppo a chi abbiamo di fronte. Ci sono cinque partite che ci separano dalla fine e in ognuna di esse dobbiamo cercare di raccogliere il massimo”.

I PRECEDENTI = I partenopei hanno affrontato 69 volte i sardi in serie A. Quello di domenica sarà, invece, il 35esimo incontro in Campania, bilancio positivo con 20 vittorie azzurre, 9 pareggi e 5 sconfitte.

TERNA ARBITRALE =

NAPOLI – CAGLIARI

Arbitro: FABBRI

Assistenti: VALERIANI – VIVENZI

IV: DI MARTINO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GIALLATINI

A cura di Mario Tramo