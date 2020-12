IN CASA DELL’AVVERSARIO – Il Crotone fanalino di coda spera “nel miracolo” Simy

Nel match valido per la decima giornata di campionato il Napoli sfiderà in trasferta il Crotone fanalino di coda, ancora a secco di vittorie in questo inizio di stagione. La squadra di Stroppa ha evidenziato palesi limiti in questo inizio stagione ma proverà a fare un vero e proprio miracolo contro il Napoli. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del club azzurro:

CAMPIONATO = Attualmente il Crotone è ultimo in classifica con soli due punti all’attivo e zero vittorie. Dati pessimi per l’attacco che ha realizzato solo sei reti in campionato mentre la difesa ha subito ben reti.

PROBABILE FORMAZIONE = Problemi a centrocampo per Stroppa che dovrà fare a meno di Cigarini e Riviere.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Simy, Messias. All.Stroppa

LA STELLA = Il club calabrese ha palesi limiti tecnici per la categoria con l’intero gioco che ruota intorno a Simy, centravanti di peso e trascinatore lo scorso anno in serie B.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa Giovanni Stroppa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Ci vorrà attenzione, abbiamo dimostrato che quando lo facciamo possiamo tener testa a tutti. Adesso avremo questo scoglio che è il Napoli, ovviamente però cercheremo di fare risultato. La squadra ha sempre fatto ottime prestazione, anche se c’è da mettere da parte il secondo temo di Bologna in cui non siamo stati all’altezza”.

I PRECEDENTI = Sarà il terzo confronto tra Crotone e Napoli in casa dei calabresi in Serie A.

Questi i due precedenti:

Crotone-Napoli 1-2 del 23 ottobre 2016

Crotone-Napoli 0-1 del 29 dicembre del 2017

TERNA ARBITRALE = Marinelli di Tivoli (Costanzo-Rossi L./Massimi; var: Nasca, avar: Del Giovane)

A cura di Mario Tramo.