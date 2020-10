IN CASA DELL’AVVERSARIO – Il Napoli arriva in terra basca per sfidare l’ostacolo Real Sociedad. Preoccupa Oyarzabal

Prima importante crocevia della stagione del Napoli di Gennaro Gattuso che giovedì sera affronterà in terra basca la Real Sociedad, attualmente capolista in Liga. Dopo il passo falso all’esordio contro l’Az gli azzurri non possono più permettersi ko per evitare clamorose eliminazioni nella fase a gironi.

CAMPIONATO = In questo momento con 14 punti in 7 gare la Real Sociedad è prima in classifica ma è in attesa del match da recuperare del Real Madrid e del Granda ed addirittura dei due incontri da recuperare dell’Atletico Madrid e dell’Elche. Al momento per la Real Sociedad quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta con 14 gol fatti e solo 3 reti subite.

GIRONE = Grazie alla vittoria arrivata in extremis in Croazia il club spagnolo guida insieme all’Az il Girone che vede il Napoli ancora a 0 punti in classifica.

PROBABILE FORMAZIONE = Possibile cambio di modulo per Alguacil Barrenetxea che pensa ad un 4-3-3 con David Silva e Merino a guidare il centrocampo e Willian José favorito su Isak.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Normand, Munoz; David Silva, Guevara, Merino; Oyarzabal, Willian José, Januzaj.

LA STELLA = Tanti giocatori di esperienza e qualità nella rosa del club spagnolo ma la stella del club è senza dubbio Oyarzabal, giovane talento della nazionale spagnola e trascinatore dei baschi in questo inizio di stagione.

I PRECEDENTI = Prima sfida in assoluto tra i due club ma il Napoli ha precedenti negativi con solo 4 vittorie nei 16 precedenti con squadre spagnole.

TERNA ARBITRALE = Sarà l’arbitro inglese Craig Pawson a dirigere Real Sociedad-Napoli. Assistenti di linea: Hussin e Hatzidaki. IV uomo: Madley.

E’ la prima volta che Pawson dirige il Napoli in una competizione ufficiale.

A cura di Mario Tramo