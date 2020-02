IN CASA DELL’AVVERSARIO – Il Napoli attende al San Paolo la stella di Messi ed il Barcellona

Avrà luogo domani al San Paolo una delle sfide più importanti della storia del Napoli. Per gli Ottavi di Champions League il club partenopeo attende il Barcellona di Lionel Messi, da molti considerato come l’erede del Pibe de Oro Diego Armando Maradona.

CAMMINO: Il Barcellona ha vinto il proprio Girone di Champions League con qualche piccolo passo falso, ma legittimando nettamente il primo posto davanti al Borussia Dortmund, all’Inter ed allo Slavia Praga.

PROBABILE FORMAZIONE: Tante assenze per i blaugrana, in particolare spiccano gli infortuni di Ousmane Dembele e Luis Suarez. Ecco la probabile formazione:

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Vidal; Messi, Griezmann. All. Setien

LA STELLA: È ovviamente Lionel Messi il faro di questa squadra. La squadra è trascinata totalmente dalle sue magie e il fenomeno argentino può cambiare la gara in qualsiasi momento.

LE DICHIARAZIONI: Quique Setien ha commentato così il pre-gara:

“Tutti ricordano ciò che è successo contro Roma e Liverpool ma ne abbiamo parlato poco nello spogliatoio, la squadra sta vivendo un momento molto buono, anche il Napoli è in uno stato d’animo molto positivo, sappiamo che domani sarà una partita complicata, dobbiamo cercare di mantenere il livello che stiamo mettendo in mostra nelle ultime partite. Debutto in Champions? Sicuramente questa partita ha una motivazione speciale, la vivo in maniera molto emotiva, sarà una partita molto appassionante, mi fa piacere viverlo in questo stadio ricco di storia. Non poteva esserci un debutto migliore”

I PRECEDENTI: Napoli e Barcellona non si sono mai affrontati in partite ufficiali.

TERNA ARBITRALE: Il match sarà arbitrato dal tedesco Felix Brych. Mark Borsch e Stefan Lupp, assistenti; Bastian Danker, VAR; Marco Fritz, AVAR; Harm Osmers, quarto uomo.