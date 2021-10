IN CASA DELL’AVVERSARIO – Il Torino dell’incubo Juric cerca punti preziosi al Maradona

Si torna finalmente dopo la sosta ed il Napoli vuole continuare la striscia positiva in campionato. Sette vittorie su sette e Spalletti vuole staccare le concorrenti per la Champions e magari avvisare nella rincorsa scudetto. Questa volta arriva al Maradona Stadium il Torino di Ivan Juric, il tecnico che l’ultima volta in questo stadio fece molto male ai colori azzurri (Napoli-Verona). Analizziamo i prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Nelle prime 7 gare il Torino ha ottenuto pochi punti ma ha mostrato di essere una squadra totalmente differente rispetto al passato. L’assenza di Belotti da questo punto di vista ha pesato parecchio e i granata sono undicesimi con solo 9 punti in classifica. Due vittorie, due pareggi e tre sconfitte e soprattutto solo 9 gol fatti contro i 7 subiti.

PROBABILE FORMAZIONE = Il problema maggiore per Juric riguarda l’attacco dove Belotti e Zaza tornano dagli infortuni e Sanabria sarà reduce dalla trasferta intercontinentale in Paraguay. Possibile una staffetta tra il sudamericano ed il Gallo con quest’ultimo che dovrebbe partire dal primo minuto. Per il resto il tecnico non cambia il suo consueto 3-4-2-1:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Pobega, Aina; Lukic, Brekalo; Belotti.

LA STELLA = Belotti tra infortuni e grane rinnovo è sempre più distante dal club granata, non c’è un giocatore la cui leadership è fondamentale ed in questo momento l’uomo chiave del club granata è Juric, tecnico subito pronto a prendere le redini della squadra torinese.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa il tecnico granata ha parlato cosi in vista del Napoli:

“Il Napoli? Già dal campionato scorso hanno alzato il livello, con Spalletti hanno sempre vinto. Hanno un equilibrio fantastico, se li attacchi alti sono velocissimi e se ti abbassi ti colpiscono con il palleggio. Serve una partita al top, speriamo vada bene. Mi dispiace per le assenze, questa squadra ha bisogno di lavorare e conoscerci, così è diventata difficile per l’allenatore. Bisogna pensare in futuro come organizzarsi, in questo periodo lavori poco sul concreto e noi, che vogliamo cambiare rispetto al passato, è stato complicato. Io voglio alzare il livello nei particolari, ma così lavorare non è semplice. Giochi tanto e ti alleni poco, nelle due settimane di pausa praticamente non hai la squadra al completo“.

I PRECEDENTI = Sarà il confronto numero 134 tra Napoli e Torino in Serie A. Sarà l’edizione numero 68 in casa azzurra. Questo il bilancio dei precedenti interni: 28 successi Napoli, 31 pareggi, 8 vittorie Torino

TERNA ARBITRALE = Arbitro: Sacchi

Assistenti: Prenna – Zingarelli

IV: Santoro

VAR: Di Bello

AVAR: Tolfo

A cura di Mario Tramo