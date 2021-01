IN CASA DELL’AVVERSARIO – La favola Spezia debutta allo stadio Diego Armando Maradona

Secondo impegno del 2021 per il Napoli di Gennaro Gattuso che affronta uno Spezia in emergenza Covid e reduce da uno dei momenti più difficili in questa stagione. La squadra di Italiano fa bel gioco, ma soffre spesso più del dovuto ed è ora calato in piena zona retrocessione. Per lo Spezia è la prima volta in Serie A e sfiderà il Napoli allo storico (e neonato) stadio rinominato Diego Armando Maradona. In vista del match di domani analizziamo i prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Con 2 vittorie, 5 pareggi ed 8 sconfitte lo Spezia è al momento diciottesimo in campionato con soli 11 punti e arriva allo stadio sognando un passo falso degli azzurri.

PROBABILE FORMAZIONE = Italiano dovrà fare i conti con numerose assenze tra gli infortunati ed i casi Covid-19 con Ricci come principale assente nella trasferta campana. Il tecnico dovrà fare di necessità virtù e lanciare quindi alcuni giovani o quasi debuttanti come Agoumè. Ecco la probabile formazione dei liguri:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Marchizza; Agoumè, Maggiore, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

LA STELLA = La stella della squadra è probabilmente il collettivo con Italiano che regala bel gioco nonostante giocatori appena debuttanti in Serie A. Attenzione però a Nzola, che, sta sostituendo da inizio stagione l’infortunato Galabinov ed è spesso grazie alla sua velocità una spina nel fianco dei suoi avversari.

LE DICHIARAZIONI = Prima del match con il Napoli Vincenzo Italiano ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Abbiamo recuperato qualche ragazzo, in più si aggrega Saponara che pensiamo possa darci quella personalità, qualità e imprevedibilità che a volte a noi sta mancando e speriamo ce la dia lui. Per domani si sa, è una partita difficile contro una big del campionato, preparata in un solo allenamento. Le difficoltà ci saranno, in questo momento dobbiamo battagliare in qualsiasi campo e lo faremo anche domani. Questo è ciò che ci sta accadendo nell’ultimo periodo e l’ho detto anche ai ragazzi. Continuiamo a recriminare, a ritrovarci alla ripresa senza aver raccolto qualcosa ma stando a parlare di prestazioni di buon livello. Come ho detto prima del Verona c’è da fare qualcosa in più, manca quel pizzico di convinzione, di consapevolezza, che in questo momento non ci sta permettendo di raccogliere punti perché le prestazioni contro qualsiasi squadra sono di valore, nessuno ci mette sotto, ci prende a pallonate come qualcuno poteva pensare e questo è un rammarico enorme. Cercheremo già da domani di cambiare questo trend, abbiamo bisogno di punti e di una spinta, speriamo di tornare da Napoli con qualche punto in più in classifica”.

I PRECEDENTI = Sarà il primo storico scontro in Serie A tra le due squadre che si sono sfidate invece in Coppa Italia o categorie inferiori con il Napoli che ha 4 vittorie e 2 pareggi e non ha mai perso nella sua storia contro i liguri.

TERNA ARBITRALE = Sarà l’arbitro Mariani di Aprilia a dirigere Napoli-Spezia. Assistenti: Bresmes-Margani. IV Uomo: Ghersini. VAR: Banti-Del Giovane

A cura di Mario Tramo