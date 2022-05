IN CASA DELL’AVVERSARIO – L’ambizioso Torino di Juric vuole concludere al meglio la stagione

Ultime tre giornate di campionato per il Napoli. Dopo aver raggiunto la qualificazione il club di Spalletti ha come obiettivo quello di blindare il terzo posto e completare al meglio la stagione. Gli azzurri volano a Torino per affrontare i granata, ormai senza particolari obiettivi in questo finale di campionato. Ecco l’analisi sui prossimi avversari azzurri:

CAMPIONATO = Il Torino è decimo in classifica in Serie A con 47 punti. 45 gol fatti e 37 subiti per una squadra dotata di una grande difesa, ma che fatica molto a segnare ed a creare occasioni.

PROBABILE FORMAZIONE = La formazione granata probabile in vista del big match contro la squadra di Spalletti:

Torino (3-4-2-1): Berisha, Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. All. Ivan Juric.

LA STELLA = Andrea Belotti potrebbe giocare le ultime tre gare in maglia granata. Il Torino ha diversi giocatori di qualità e oltre al Gallo annovera calciatori del calibro di Bremer e Brekalo, talento indiscusso sulla trequarti.

LE DICHIARAZIONI = Il tecnico granata Ivan Juric ha parlato così in vista del match:

“La squadra deve continuare a esprimersi come sta facendo. Abbiamo altre tre partite, ci sono altri 15 giorni di lavoro. La squadra non deve mollare fino alla fine come è giusto. Ci sono avversari particolarmente tosti in queste tre partite, li affronteremo uno per uno. L’obiettivo è fare belle partite e fare più punti possibile”.

I PRECEDENTI = Il bilancio dei precedenti in casa granata sorride al Toro: su un totale di 68 partite in Serie A giocate tra le due squadre, sono 25 le vittorie della squadra granata, 24 i pareggi e 19 le sconfitte

TERNA ARBITRALE =

PRONTERA

LIBERTI – DEL GIOVANE

IV: BARONI

VAR: IRRATI