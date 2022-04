IN CASA DELL’AVVERSARIO – L’Atalanta cerca la vittoria per riaprire la lotta Champions

Sfida chiave per il Napoli di Luciano Spalletti. Il club azzurro sfida a Bergamo l’Atalanta, un match che consentirebbe ai partenopei di chiudere il discorso qualificazione Champions e provare a dare un chiaro avviso alle pretendenti scudetto. Assenze importanti per gli azzurri che dovranno fare a meno di Rrahmani, Di Lorenzo ed Osimhen ma che puntano sul neo papà Dries Mertens per decidere il match. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Diversi alti e bassi per l’Atalanta che ha dovuto fare i conti con una serie molto sfortunata di infortuni. Mancherà ancora il grande ex Duvan Zapata. L’Atalanta è attualmente sesta in classifica a 51 punti, a 12 punti dal Napoli ma con una gara in meno. La squadra orobica pensa anche a giovedì dove sfiderà il Lipsia in Europa League.

PROBABILE FORMAZIONE = Muriel e Zapata partiranno dalla panchina e Gasperini dovrebbe lanciare Boga come punta. Attenzione a Malinovskiy sulla trequarti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga. All. Gasperini

LA STELLA = Gasperini si affida a Ruslan Malinovskiy, l’uomo in più per affrontare il big match contro il Napoli. Tanta qualità ed un tiro dalla distanza molto pericoloso.

I PRECEDENTI = Sarà il confronto numero 102 tra Atalanta e Napoli in Serie A, mentre è la gara numero 51 a Bergamo in campionato. Ecco i precedenti:

22 vittorie Atalanta;

18 pareggi;

10 vittorie Napoli;

TERNA ARBITRALE =

DI BELLO

ALASSIO – DEL GIOVANE

IV: MASSA

VAR: AURELIANO