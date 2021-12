IN CASA DELL’AVVERSARIO – L’Atalanta di Gasperini ‘punta’ il Maradona con il grande ex Zapata

Serie A senza sosta e dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo. Il Napoli, dopo il pari di Reggio Emilia, è impegnato sabato sera nel big match della sedicesima giornata di campionato contro l’Atalanta di Gasperini, club tra i più in forma del momento. Gli azzurri vogliono confermare la vetta solitaria e per fare ciò devono ottenere i 3 punti mentre l’Atalanta, soprattutto in caso di vittoria, avrebbe grosse chance di rientrare in lizza per lo scudetto. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = L’Atalanta è attualmente quarta in classifica con 31 punti e 5 punti di distacco dal Napoli di Luciano Spalletti. Gli orobici hanno iniziato a rilento complici le assenze e gli infortuni, ma ora hanno acquisito un ritmo importante e sono pronti per attaccare gli azzurri. Il punto di forza bergamasco è l’attacco mentre la difesa offre ancora importanti possibilità e la squadra partenopea potrebbe approfittarne.

PROBABILE FORMAZIONE = Problemi sulle fasce visto gli infortuni di Gosens e Zappacosta e Gasperini costretto ad utilizzare i ‘soliti’ giocatori utilizzati recentemente. Koopmeiners insidia Freuler mentre in attacco accanto all’intoccabile Duvan Zapata ci saranno Malinovsky e l’uomo del momento Mario Pasalic.

ATALANTA (3-4-2-1):Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

LA STELLA = Nonostante il gran momento di Pasalic, autore di una tripletta nell’ultimo match, è Duvan Zapata l’ostacolo più complicato in casa azzurra. Per il Napoli sarà ancora più difficile marcarlo vista la pesante assenza di Koulibaly. Quest’anno il colombiano è una ‘macchina da gol’ ma attenzione anche al subentrante Muriel.

LE DICHIARAZIONI = In vista del match con il Napoli Giampiero Gasperini ha parlato cosi:

“Napoli-Atalanta sarà una sfida scudetto? È una gara importante perché quando giochiamo contro le big è un modo per vedere a che livello siamo. Ci siamo decisamente avvicinati alle zone alte della classifica, lo testimoniano le nostre posizioni”.

I PRECEDENTI = Le due squadre si sono sfidate in 100 partite, le vittorie dei campani sono state ben 44 contro le 28 dell’Atalanta e gli altrettanti pareggi.

LA TERNA ARBITRALE =

A cura di Mario Tramo