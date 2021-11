IN CASA DELL’AVVERSARIO – Lazio, Immobile e Sarri tornano in Campania e ‘sognano’ lo scherzetto al Napoli

Le sconfitte contro Inter e Spartak Mosca portano all’orizzonte il momento più difficile per il Napoli di Luciano Spalletti che, oltre ai risultati, dovrà fare a meno di diversi calciatori infortunati (o positivi al Coronavirus). Il club azzurro attende allo stadio Diego Armando Maradona, solo qualche giorno dopo l’anniversario di un anno dalla sua morte, la Lazio di Maurizio Sarri, vecchia conoscenza del Napoli e di Aurelio De Laurentiis. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = In questa prima parte della stagione la Lazio ha avuto alti e bassi alternando vittorie contro big come Inter e Roma a clamorosi tonfi. Il gioco di Sarri fatica a decollare ed i biancocelesti sono al momento al sesto posto in classifica, a ben 11 punti dal Napoli. Buon attacco con 25 reti fatte, ma peggior difesa tra le prime 8 con ben 21 reti subite.

PROBABILE FORMAZIONE = Sarri punterà ancora una volta sulla formazione tipo, assente per Covid Marusic ci sarà Lazzari al suo posto con Hysaj spostato a sinistra. Ciro Immobile torna anche in campionato.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

LA STELLA = Il centravanti Ciro Immobile è senza dubbio il miglior giocatore della rosa biancoceleste nonchè pericolo pubblico numero uno per la difesa azzurra. L’attaccante di Torre Annunziata è reduce da una doppietta in Europa League e vuole continuare anche in campionato.

LE DICHIARAZIONI = Maurizio Sarri non terrà la conferenza stampa alla vigilia del big match di Napoli. Il tecnico sarà il grande ex della giornata e recentemente ha dichiarato: “Allenare lì è stata un’esperienza unica. Ci fu un contatto a gennaio con De Laurentiis, il presidente mi chiese se ero disponibile a prendere la squadra in corsa, gli dissi di no, come avrei detto di no a qualsiasi altro club perché avevo deciso di ricominciare ad allenare in estate”.

I PRECEDENTI = Sono 65 i precedenti tra Napoli e Lazio in Campania. Il bilancio è a favore degli azzurri che si sono imposti sui biancocelesti in 33 occasioni. 22 sono i pareggi e solo 11 le vittorie capitoline.

LA TERNA ARBITRALE = NAPOLI-LAZIO

ORSATO

MONDIN – RANGHETTI ; IV: COSSO ; VAR: DI PAOLO; AVAR: VIVENZI

A cura di Mario Tramo