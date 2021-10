IN CASA DELL’AVVERSARIO – Legia Varsavia, il club polacco è in netta difficoltà e vuole ripartire dall’Europa

Terza giornata di Europa League e particolare testacoda del girone con il Napoli che ospita il Legia Varsavia capolista. Per gli azzurri è fondamentale vincere per continuare il percorso europeo. Ma analizziamo meglio i prossimi avversari (con un pizzico di ritardo) con la consueta nostra rubrica:

GIRONE = Due vittorie arrivate con il medesimo risultato per i polacchi che hanno battuto in Russia ed in casa rispettivamente Spartak Mosca e Leicester 1 a 0. Una squadra quindi sulla carta solida difensivamente con il tecnico che punta molto su questo aspetto. Situazione molto complicata in campionato con il Legia che è quart’ultimo e rischia clamorosamente la zona retrocessione.

PROBABILE FORMAZIONE = Il tecnico polacco dovrebbe optare per la difesa a 3 con pochi cambiamenti rispetto agli ultimi match.

LEGIA VARSAVIA (3-5-2): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Luquinhas, Emreli. Allenatore: Michniewicz. LE DICHIARAZIONI = Il tecnico del Legia Michniewicz ha parlato cosi riguardo il Napoli: “Abbiamo lavorato molto, stiamo lavorando bene e sappiamo che il Napoli è forte. Già era forte con Sarri ed ora lo è con Spalletti, conosciamo bene Spalletti, ho visto tutte le loro gare e so come loro giocano. Turnover? Assolutamente no, sarà un match normale dove dobbiamo dare il meglio, ma dobbiamo avere particolare attenzione in difesa”. I PRECEDENTI = Le due squadre si sono già affrontate nel girone dell’Europa League stagione 2015-16, col Napoli vincitore in entrambi i casi, per 0-2 all’andata e 5-2 al ritorno all’allora stadio San Paolo. LA TERNA ARBITRALE = Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Assistenti: Pau Cebrián Devís (Spagna) e Roberto Alonso Fernández (Spagna)

Quarto uomo: Guillermo Cuadra Fernández (Spagna)

VAR: Alejandro Hernández (Spagna)

AVAR: Delajod Willy (Francia)

A cura di Mario Tramo