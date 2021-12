IN CASA DELL’AVVERSARIO – L’esuberante Empoli di Andreazzoli al Maradona per continuare a stupire

Al Diego Armando Maradona arriva l’Empoli di Andreazzoli, una delle squadre rivelazioni di questa stagione. I toscani, come spesso accade, sono il miglior esempio per quel che riguarda il ‘lanciare i giovani’ e puntano sulla giovane età e sull’esperienza del tecnico per stupire anche a Napoli. Ecco l’analisi sui prossimi avversari azzurri:

CAMPIONATO = L’Empoli è undicesimo in classifica, ha realizzato vittorie importanti e sorprendenti come quella nel derby sulla Fiorentina e quella clamorosa ad inizio campionato allo Stadium contro la Juve. Il segreto della squadra toscana è giocare alla pari e provare a giocare contro chiunque e senza alcuna remora. Ottima fase offensiva mentre i toscani concedono forse un pò troppo nella fase difensiva.

PROBABILE FORMAZIONE = Bagarre a centrocampo dove Bandinelli insidia Zurkowski mentre dopo l’ultima grande gara Andreazzoli dovrebbe ancora puntare su Bajrami, in attacco Di Francesco vicino il bomber Pinamonti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli.

LA STELLA = Il calciatore più rappresentativo in questa stagione è Andrea Pinamonti, bomber di proprietà dell’Inter, attualmente in stato di grazia e tra i giovani più interessanti del panorama italiano.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa ha parlato cosi il tecnico Andreazzoli:

“Se fosse così semplice potremmo stare tranquilli, ma non è così facile creare difficoltà a una squadra come questa. Vederli giocare è una goduria, ma siamo al mondo anche noi e dovremo cercare di fare la nostra parte. Quando trovi squadre come questa non puoi esimerti dall’esprimere il massimo che hai. Come sarà ritrovare Spalletti? Io pensavo di giocare contro Domenichini, visto che Spalletti è squalificato. A parte gli scherzi, è un incontro che faccio molto volentieri. Sarà un’occasione per rivedersi, visto che ci possiamo vedere poco. Ci siamo trovati casualmente qui a Empoli in un ristorante una sera, quando passi lunghi periodi con persone gradevoli anche se le occasioni ti portano lontano, rimane un ricordo indelebile”

I PRECEDENTI = Sfida numero 26 quella di domenica tra Napoli ed Empoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Nei 25 precedenti 8 vittorie toscane, 6 pareggi e 11 vittorie napoletane; parlando delle sole gare giocate a Napoli, 13, 10 sono i successi dei partenopei, con 2 pareggi e una sola affermazione della squadra toscana.

LA TERNA ARBITRALE =

NAPOLI – EMPOLI Domenica h. 18.00

MARINELLI

TEGONI – CIPRESSA

IV: MARINI

VAR: MARIANI

AVAR: ALASSIO

Il match verrà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN.

A cura di Mario Tramo.