IN CASA DELL’AVVERSARIO – L’insidiosa Sampdoria è l’ostacolo azzurro verso la rincorsa Champions

A nove giornate dal termine il Napoli arriva a Marassi per riscattare la sconfitta del recupero infrasettimanale contro la Sampdoria e continuare la rincorsa alla Champions League. Gli azzurri sfidano una squadra in forma e che mostra un ottimo gioco, nonostante non abbia ormai nulla da chiedere a questo campionato. La Sampdoria è infatti decima in classifica, non ha ambizioni europee ed è nettamente oltre la soglia salvezza. Tanti i giocatori di talento della squadra di Ranieri che gioca all’attacco ed in maniera spensierata. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = La Sampdoria è decima in classifica in Serie A, ha 36 punti con 39 gol fatti e 43 gol subiti. Il club blucerchiato è un avversario molto ostico, come dimostrato anche domenica scorsa nella trasferta di Milano contro il Milan, terminata in parità.

PROBABILE FORMAZIONE = Ranieri schiera un duo di ex napoletani in attacco con la coppia Gabbiadini-Quagliarella mentre ha problemi a centrocampo visto la squalifica di Adrien Silva e l’assenza di Ekdal. Ecco la formazione blucerchiata:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

LE DICHIARAZIONI = A Il Mattino Claudio Ranieri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Il match con il Milan ci ha lasciato l’amaro in bocca. Fa parte del calcio: alle volte vinci immeritatamente, alle volte pareggi e meriti di più. Resta la bella prestazione, la voglia di pressarli alti, il desiderio di imporre le nostre idee”. Sul Napoli: “Vorrei dai miei che fossero pronti ad essere macchine da guerra per gare del genere, insensibili a tutto. Voglio il massimo in ogni partita, lo chiedo da uomo pragmatico. La squalifica di Silva e l’infortunio di Ekdal mi porteranno a cambiare ancora una volta la formazione iniziale. Ci siamo abituati, ma adesso la decisione la prenderò soltanto domenica mattina”.

I PRECEDENTI = Sarà il confronto numero 107 tra Sampdoria e Napoli in Serie A. E’ la 54esima edizione a Marassi. Questo il bilancio dei 53 precedenti a Genova: 21 vittorie Samp, 17 pareggi, 15 successi Napoli.

TERNA ARBITRALE =

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Assistenti: Longo di Paola e Rocca di Catanzaro.

Quarto ufficiale: Dionisi dell’Aquila.

VAR: Aureliano di Bologna.

AVAR: Tegoni di Milano.

A cura di Mario Tramo