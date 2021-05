IN CASA DELL’AVVERSARIO – Lo Spezia di Italiano spera in un nuovo ‘scherzetto’ agli azzurri: servono punti salvezza

Mancano 4 giornate al termine del campionato e la lotta Champions è sempre più l’argomento principale di questo campionato. Il Napoli ha il proprio destino nelle sue mani e vincendole tutte avrebbe garantito la qualificazione alla prossima Champions League: a La Spezia gli azzurri hanno una chance importante, recuperare punti nella giornata di Juventus-Milan e vendicare la clamorosa sconfitta subito a Napoli nel match di andata. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli.

CAMPIONATO = Lo Spezia è sedicesimo in classifica con 34 punti e con 3 punti di vantaggio sul Benevento. I liguri sono alla ricerca di punti preziosi e sono reduci da due pareggi e due sconfitte. Il club di Italiano mostra bel gioco ed ha realizzato 43 reti, ma è una delle peggior difese con ben 63 ret subite.

PROBABILE FORMAZIONE = Nella formazione di Italiano è squalificato Nzola, c’è ballottaggio Galabinov-Piccoli per sostituirlo. Formazione abbastanza incerta con ballottaggi a centrocampo ed in attacco.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez; M. Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Italiano.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa ha parlato cosi il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano, tra le rivelazioni di questa stagione:

Tre partite in sette giorni: le motivazioni possono bastare per sopperire alle difficoltà fisiche?

“Conta solo la partita di domani, non penso al turnover, pensiamo al Napoli e vediamo cosa accade, chi avrà bisogno di riposare e chi avrà bisogno di qualche giorno di recupero. Pensiamo a fare risultato, poi cercheremo di farlo, tutti uniti, anche nelle ultime tre”.

Che partita ti aspetti? “Una partita… difficile per noi, il Napoli sta giocando un grande calcio, tutti i giocatori sono ispirati e si divertono. Il pareggio col Cagliari è arrivato a tempo scaduto, ma la squadra gioca, propone e crea, siamo di fronte ad una delle squadre più forti del campionato. Dobbiamo giocare col massimo furore, mettendoli in difficoltà quando hanno la palla. Quando riusciamo a farlo abbiamo dimostrato di poter mettere in crisi chiunque”.

I PRECEDENTI = Sarà la prima volta che lo Spezia ospita il Napoli in Serie A. L’unico precedente tra le due squadre nella massima serie è stato in casa azzurra e risale all’andata di questo campionato:

Napoli-Spezia 1-2 del 6 gennaio 2021

LA TERNA ARBITRALE =

IRRATI

MELI – ALASSIO

IV: MARINI

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

A cura di Mario Tramo