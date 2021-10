IN CASA DELL’AVVERSARIO – Napoli, attenzione alla reazione della Lupa: gli azzurri sfidano la Roma di Mourinho

Napoli atteso ad un importante sfida nella trasferta della nona giornata di campionato dove scenderà in campo all’Olimpico contro una Roma carica e desiderosa di reagire dopo il clamoroso 1-6 subito in Norvegia in Conference League. Sebbene la squadra di Josè Mourinho si trova in una buona posizione di classifica i giallorossi hanno sempre fallito i big match, come ad esempio il derby o il match della scorsa giornata contro la Juventus. Analizziamo meglio i prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = La Roma ha quindici punti in classifica, cinque vittorie e tre sconfitte, e si trova in questo momento in quarta posizione con 16 gol fatti e 9 subiti, soprattutto in questa seconda statistica un ottimo risultato per la squadra di Mourinho.

PROBABILE FORMAZIONE = I giallorossi con il dubbio Zaniolo fino alla fine, ma la Roma dovrebbe puntare sul trequartista e sulla determinazione di Pellegrini. Mourinho schiererà con il solito 4-2-3-1:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

LA STELLA = In questo momento è Lorenzo Pellegrini l’uomo più rappresentativo della Roma e da lui deriva tutto il gioco giallorosso. Assist e gol sono nelle sue gambe e i giallorossi sono pronti ad affidarsi a lui e magari ai gol di Tammy Abraham, pronto alla super sfida con Victor Osimhen.

LE DICHIARAZIONI = Nella conferenza stampa di Roma-Napoli Josè Mourinho ha parlato cosi riguardo la sfida:

“Per me un 6-1 col Napoli non cancellerebbe nulla, non cancella i miei errori. La prossima volta col Bodø gioca la squadra di sempre, e se poi qualcuno s’infortunia è un peccato. Qui lavoriamo tanto, ma abbiamo ereditato una cicatrice emozionale di un record di infortuni che in vita mia non ho mai vista. Una delle grandi cose su cui dobbiamo migliorare è questa e lavoriamo tanto con molta preoccupazione. Il match di giovedì mi dava l’occasione di far riposare alcuni ragazzi e di far giocare alcuni bravi ragazzi, che si allenano tanto. In Ucraina ho fatto alcuni cambi, ma c’erano comunque Smalling, Ibanez, Pellegrini, eravamo bilanciati. Col Bodø ho pensato a far riposare più giocatori, ma ho sbagliato, mi dispiace”.

Una sconfitta porterebbe a una frattura coi tifosi?

“Non penso a un risultato negativo”.

Il problema dei big match?

“Non c’è alcun complesso, l’unica cosa che interessa è che nelle ultime due stagioni siamo arrivati sesti e settimi. Se quest’anno finiamo più in alto e non vinciamo contro nessuna big, non è un problema. A me piace giocare i big match, pensare ai risultati del passato è un limite. Domani affrontiamo il Napoli, cerchiamo di vincere”.

I PRECEDENTI = I precedenti in terra romana vedono i giallorossi in vantaggio con 34 vittorie, 29 vittorie e 13 affermazioni partenopee. In controtendenza con questi numeri, il Napoli si è imposto in quattro delle ultime cinque gare in casa giallorossa.

TERNA ARBITRALE = MASSA

VIVENZI – IMPERIALE

IV: IRRATI

VAR: DI BELLO

AVAR: VALERIANI

A cura di Mario Tramo