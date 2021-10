IN CASA DELL’AVVERSARIO – Salernitana, i campani sognano lo sgambetto nel derby

Nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A il Napoli capolista va in trasferta a pochi chilometri da casa nel derby campano contro la Salernitana. Una sfida attesa da tempo e che vedrà i padroni di casa a caccia di un’impresa sulla carta abbastanza complicata, ma tanto quanto desiderata. Il Napoli dal canto suo vuole continuare a vincere, ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Pochi gol fatti e tanti subiti per la Salernitana, squadra che ha solo 7 punti in classifica e che riesce a far bene solo davanti alle mura di casa, esaltati dalla spinta dei propri tifosi. Una sorta di testa coda che vede la squadra di Colantuono nettamente sfavorita.

PROBABILE FORMAZIONE = Diversi assenti per Colantuono che punta sulla formazione tipo e recupera Kastanos in extremis:

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Simy, Bonazzoli. All. Colantuono

LA STELLA = Il giocatore di maggior valore è senza dubbio Nwanko Simy, centravanti ex Crotone che non potrà prendere parte al derby nigeriano con Osimhen. Oltre a lui è sempre verde l’estro di Frank Ribery, talento di livello mondiale anche se ormai all’ultima fase della sua carriera.

LE DICHIARAZIONI = Stefano Colantuono ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Vogliamo fare una partita gagliarda proprio per lanciare un messaggio alla gente a cospetto dell’avversario più forte del campionato e che gioca meglio. Non partiamo mentalmente battuti, inconsciamente si può dire “non abbiamo nulla da perdere”: a me dà fastidio. Sono più bravi di noi, ma la Salernitana deve guardare in casa propria curando ogni dettaglio. Magari a volte può accadere l’impensabile, faremo di tutto sotto quest’aspetto”.

I PRECEDENTI = Quello in programma domenica 31 ottobre sarà il 23° derby campano tra Salernitana e Napoli tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: il bilancio sorride alla squadra azzurra che vanta nove vittorie, a fronte dei tre successi granata e di 10 pareggi.

TERNA ARBITRALE = Arbitro: FABBRI

Assistenti: TEGONI – VECCHI

IV: PEZZUTO

VAR: BANTI

Avar: ALASSIO

A cura di Mario Tramo