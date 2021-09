IN CASA DELL’AVVERSARIO – Sampdoria, tante insidie ed un doppio bomber per creare pericoli agli azzurri

Nella quinta giornata di campionato seconda trasferta consecutiva per il Napoli che va a Marassi per mantenere la leadership e restare a punteggio pieno. Per gli azzurri c’è un ostacolo non semplice, la Sampdoria di Roberto D’Aversa. La classifica per il club blucerchiato è ‘bugiarda’ e la Samp ha fermato pochi giorni fa l’Inter campione d’Italia. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Solo quattro punti in quattro gare per i blucerchiati reduci dalla vittoria di Empoli e che nelle prime tre giornate hanno affrontato in casa sia Milan che Inter, raccogliendo solo un punto. Un inizio di stagione ‘terrificante’ per la squadra genovese.

PROBABILE FORMAZIONE = D’Aversa dovrebbe puntare sulla formazione ‘tipo’ con la coppia d’attacco Quagliarella-Caputo anche se potrebbe a sorpresa lasciare fuori l’attaccante napoletano. Ecco la probabile formazione blucerchiata:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Darmsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa

LA STELLA = Arrivato l’ultimo giorno di calciomercato Ciccio Caputo è già entrato in forma ed è stato fondamentale nell’ultima vittoria di Empoli. Il bomber è reduce da una stagione difficile a Sassuolo, ma sa come fare gol e lo ha dimostrato più volte negli anni.

LE DICHIARAZIONI = Nella conferenza stampa in vista del match con il Napoli ha parlato cosi Roberto D’Aversa:

“Mi riallaccio alle parole di Gianfranco Zola che ha detto che questa squadra punti deboli non ne ha. E’ una squadra completa proprio su ogni punto di vista. Quello che mi auguro è che il lavoro fatto dai miei ragazzi in questi giorni possa scoprire qualche lacuna da parte del Napoli. Credo che sotto l’aspetto di come affrontare una partita quando di fronte hai una squadra con così tante qualità non possiamo prescindere dal fatto che non dobbiamo commettere errori ma soprattutto portare intensità e determinazione come fatto nelle altre partite. Se siamo bravi a non commettere degli errori, riusciamo a portare un risultato a casa. Sicuramente non ci possiamo permettere di concedere in alcune circostanze con l’Empoli sia nei primi quindici minuti ma anche quando magari c’era da approfittarne perché abbiamo avuto diverse palle gol. Quando capiteranno le occasioni, e sicuramente saranno minori contro il Napoli, dovremo essere bravi e feroci nel cercare di sfruttarle come magari in alcune circostanze non abbiamo fatto contro Milan e Inter quando hanno contribuito nel risultato finale e dove, ragionando sulle prestazioni, i ragazzi avrebbero meritato qualcosa in più e se non l’abbiamo è perché in qualcosa abbiamo peccato”.

I PRECEDENTI = Sarà il confronto numero 109 tra Sampdoria e Napoli in Serie A. E’ la 55esima edizione in casa blucerchiata. Questo il bilancio dei 54 precedenti a Genova: 21 successi Samp, 17 pareggi, 16 vittorie Napoli.

LA TERNA ARBITRALE = Arbitro: Valeri

Assistenti: Galetto – Rossi L.

IV: Volpi

VAR: Di Paolo

AVAR: De Meo

A cura di Mario Tramo