IN CASA DELL’AVVERSARIO – Udinese, al Maradona Cioffi punta sull’estro di Deulofeu per l’impresa

Dopo la vittoria di Verona il Napoli torna al Maradona dove ospiterà l’Udinese in un match molto importante per gli azzurri. Continuando a vincere il Napoli avvicinerebbe ancora di più la chiusura del discorso Champions League e lancerebbe un messaggio alle avversarie per il titolo. L’Udinese di Cioffi non è un avversario semplice ed è molto insidioso, soprattutto contro le big.

CAMPIONATO = L’Udinese è quattordicesimo in classifica ma è relativamente tranquillo nella lotta per la zona salvezza. I bianconeri hanno otto punti di vantaggio sul Venezia ed una gara in meno rispetto ai lagunari e due addirittura rispetto alle altre concorrenti.

PROBABILE FORMAZIONE = Ballottaggio a tre per due posti a centrocampo tra Arslan, Walace e Makengo con i primi due favoriti. Cioffi conferma la solita coppia d’attacco con Beto alla costante ricerca del gol.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Mari, Nuyntinck; Molina, Walace, Arslan, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi

LA STELLA = Sono due gli uomini di maggior qualità del club friulano, l’argentino Pereyra e soprattutto lo spagnolo Deulofeu. Quest’anno l’ex Milan sta incantando il Friuli a suon di gol e assist ed il tecnico lo sta utilizzando al meglio in questa collocazione di seconda punta.

I PRECEDENTI = Sarà la sfida numero 80 tra Napoli e Udinese in Serie A. E’ la 40esima edizione in casa azzurra. Questo il bilancio dei precedenti interni: 24 successi Napoli, 11 pareggi e 4 vittorie Udinese

TERNA ARBITRALE = Arbitro: Fourneau

Assistenti: Baccini – CecconiIV: Cosso

VAR: NascaAVAR: Vivenzi

A cura di Mario Tramo.