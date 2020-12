IN CASA DELL’AVVERSARIO – Un AZ rinvigorito vuole “ritardare” i sogni qualificazione del Napoli

Quinta giornata di Europa League per il Napoli di Gennaro Gattuso che proverà a vendicarsi in Olanda della “strana” sconfitta del match d’andata contro l’Az Alkmaar. Gli azzurri vogliono vincere e chiudere definitivamente il discorso qualificazione. Analizziamo meglio i prossimi avversari del Napoli:

CLASSIFICA = In campionato l’Az Alkmaar è in piena lotta per l’Europa. Settimi in classifica con 17 punti, hanno una gara un meno e potrebbero risalire ancora di più la china. In campionato hanno 21 gol fatti e 13 gol subiti.

GIRONE = Il match di Europa League odierno è decisivo visto che l’Az è a 7 punti come la Real Sociedad mentre il Napoli è a quota 9. Con una vittoria gli azzurri chiuderebbero il discorso qualificazione.

PROBABILE FORMAZIONE = Il club olandese non ha più contagiati al Covid rispetto al match di andata ed il tecnico potrà contare su una rosa quasi al completo.

Az Alkmaar (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Clasie, Koopmeiners; Stengs, Boadu, De Wit. All. Slot

LA STELLA = Assente al match di andata causa Covid, Boadu è un attaccante molto dinamico e fastidioso per le difese avversarie. Appare probabilmente (insieme a De Wit) come la stella di questa squadra.

I PRECEDENTI = Secondo precedente ufficiale tra le due squadre dopo la sconfitta del match di andata. Il Napoli invece in Olanda non ha mai vinto rimediando nelle precedenti quattro trasferte in terra olandese 3 sconfitte e 1 pareggio.

TERNA ARBITRALE = Ecco la terna arbitrale di AZ Alkmaar-Napoli:

Arbitro: Ruddy Buquet (FRA)

Assistenti arbitrali

Guillaume Debart (FRA)

Frédéric Haquette (FRA)

Quarto uomo

Jérémie Pignard (FRA)

A cura di Mario Tramo