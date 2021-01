IN CASA DELL’AVVERSARIO – Un Parma ‘disperato’ si affida a D’Aversa e Gervinho per fare punti a Napoli

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia il Napoli vuole riprendere il cammino anche in campionato dove, nel ventesimo turno, sfiderà il Parma di Roberto D’Aversa. Il tecnico è stato richiamato qualche giornata fa dopo l’esonero di Fabio Liverani ed i ducali sono in una situazione di classifica già ‘disperata’. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CLASSIFICA = Reduce da quattro ko nelle ultime cinque sfide il Parma è diciannovesimo in classifica con soli 13 punti. La difesa ha subito 36 gol, ma è dall’attacco il dato peggiore con i ducali che con 14 gol sono il peggiore attacco dell’intero campionato.

PROBABILE FORMAZIONE = Assente l’ex Inglese D’Aversa attende i colpi di questi ultimi giorni di mercato mentre dovrebbe partire dal primo minuto l’ex Milan Conti. Il Parma potrebbe rilanciare il 4-3-3.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella; Kurtic, Hernani, Grassi; Kucka, Gervinho, Cornelius. All. D’Aversa

LA STELLA = Squadra molto esperta il Parma e l’uomo più pericoloso è sicuramente Gervinho che con la sua velocità unita alla sua esperienza può creare diversi grattacapi in contropiede.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa in vista del Napoli D’Aversa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Che Napoli mi aspetto?

“Se Gattuso sia sulla graticola o meno non lo commento e non lo so. So che è in una ottima posizione in classifica, a livello europeo sta facendo bene. Ha perso una Supercoppa per episodi. Tatticamente ha ripassato un sistema che gli ha sempre dato garanzie, sia in fase difensiva che in quella offensiva e noi non possiamo permetterci di pensare di avere una squadra in difficoltà davanti. Noi oggi dobbiamo partire con la consapevolezza che sarà una partita dura, altrimenti si rischiano brutte figure. Hanno dimostrato giovedì nelle difficoltà di aver fato 4 gol allo Spezia. Non abbiamo dubbi sul valore della squadra”.

I PRECEDENTI = Sarà il 38esimo confronto tra Napoli e Parma in Serie A. E’ la 19esima edizione in casa azzurra.

Questo il bilancio dei 18 precedenti interni: 9 successi Napoli, 4 pareggi, 5 vittorie Parma.

TERNA ARBITRALE = Sarà l’arbitro La Penna di Roma a dirigere Napoli-Parma, 20esima giornata di Serie A.

Assistenti: Baccini-Mastrodonato. IV Uomo: Serra. VAR: Di Paolo-Del Giovane

A cura di Mario Tramo