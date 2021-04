IN CASA DELL’AVVERSARIO – Un Torino che cerca importanti punti salvezza ospita il Napoli all’Olimpico

Nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A il Torino ospita il Napoli in un match fondamentale per entrambe le squadre. Da un lato gli azzurri con una vittoria entrerebbero almeno momentaneamente nelle prime 4 della classifica, dall’altro il Torino ha bisogno di punti fondamentali in ottica salvezza, nelle ultime giornate sempre più avvincente. I granata dall’arrivo in panchina di Davide Nicola sembrano aver ingranato una marcia in più e sono reduci da un trend abbastanza positivo, ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Reduce da due vittorie e due pareggi il Torino è sedicesimo in classifica a 31 punti con due gare però da recuperare, quella appunto contro il Torino ed il recupero della sfida contro la Lazio. Rispetto agli altri club in zona salvezza i granata hanno segnato più gol con 46 reti all’attivo, ma sono i problemi in difesa a mostrare questa particolare classifica.

PROBABILE FORMAZIONE = Torna Sirigu dal Covid e dovrebbe partire dal primo minuto. In attacco Nicola punta sulla coppia Sanabria-Belotti con alle spalle l’ex azzurro Verdi. Ecco la probabile formazione:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola.

LA STELLA = Il centravanti Belotti è il miglior giocatore del Torino, un giocatore che nonostante non viva un gran momento è sempre pronto a sacrificarsi e resta un bomber molto pericoloso in zona gol.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa Davide Nicola ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: