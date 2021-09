IN CASA DELL’AVVERSARIO – Una Juve in emergenza arriva a Napoli a caccia di risultati

Terza giornata di campionato e primo grande big match per il Napoli che, al Maradona Stadium, ospita la Juventus di Massimiliano Allegri. Subito punti importanti in una delle rivalità più sentite dal club azzurro che, in caso di vittoria, si porterebbe addirittura a +8 dopo solo tre giornate di campionato. Analizziamo meglio nella nostra consueta rubrica i prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = L’inizio stagione della Juventus è stato tutt’altro che entusiasmante con una squadra ‘shokkata’ probabilmente dall’addio di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato. Un punto nelle prime due gare contro l’Udinese e l’Empoli, un bottino opaco visto gli avversari.

PROBABILE FORMAZIONE = Tantissimi problemi per Allegri, già atteso ad uno scontro spartiacque decisivo. Mancheranno i sudamericani a causa delle problematiche con la Nazionale, assente per infortunio Chiesa e altri infortunati in una situazione di emergenza assoluta. Incertezza sul modulo anche se il tecnico potrebbe optare per un ‘sicuro’ 3-5-2. Ecco la probabile:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bonucci, De Ligt, Chiellini; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kulusevski (Pellegrini), Morata, Kean. All. Allegri

LA STELLA = Con Chiesa e Dybala assenti Allegri potrebbe rilanciare alla prima al suo ritorno in bianconero Moise Kean. L’attaccante è reduce dalla doppietta in Nazionale, è in buona forma ed è un temibile rivale per le difese avversarie.

LE DICHIARAZIONI = In vista della sfida contro il Napoli Massimiliano Allegri ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Il Napoli è una delle squadra candidate a vincere lo Scudetto, ma il campionato è ancora molto lungo. Dobbiamo pensare partita per partita, ci sono tante gare da giocare e c’è il tempo di recuperare. Non dobbiamo farci prendere dalla fretta, ci deve essere equilibrio. La Juventus ha sempre vinto di gruppo, ce l’ha nel proprio DNA. Per cercare di vincere bisogna essere ambiziosi e mettere passione in quello che si fa”.

I PRECEDENTI =

Questo il bilancio dei 75 precedenti al San Paolo:

25 vittorie del Napoli;

27 pareggi;

23 successi della Juve;

TERNA ARBITRALE = NAPOLI – JUVENTUS Sabato 11/09 h. 18.00

IRRATI

PASSERI – COSTANZO

IV: AYROLDI

VAR: MARIANI

AVAR: MELI

A cura di Mario Tramo