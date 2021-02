IN CASA DELL’AVVERSARIO – Una Juve lanciata vuole bissare il successo di Supercoppa

Nel ventiduesimo turno di campionato il Napoli attende allo stadio Diego Armando Maradona la Juventus per il big match di giornata. Si affrontano due squadre con il morale opposto, i bianconeri vengono da uno straordinario periodo e dalla recente qualificazione alla finale di Coppa Italia mentre gli azzurri vedono il suo tecnico Gennaro Gattuso in forte bilico. Queste due squadre si sono sfidate circa un mese fa con i bianconeri che hanno vinto 1 a 0 con il capitano del Napoli Lorenzo Insigne che sbagliò un calcio di rigore a pochi minuti dal termine. Analizziamo i prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = La Juventus è terza in classifica con una gara in meno (il match di andata contro il Napoli) e sogna di avvicinare le milanesi per rientrare nella lotta scudetto. I bianconeri hanno 5 punti di vantaggio sul Napoli, un distacco che puntano ad aumentare. Nonostante Cristiano Ronaldo il punto di forza della squadra di Pirlo è la difesa con la Juve miglior difesa del campionato con solo 18 reti subite.

PROBABILE FORMAZIONE = Pirlo dovrà fare i conti con le assenze di Arthur e Ramsey a centrocampo e di Dybala in attacco. In difesa Bonucci non è al meglio.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentacur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

LA STELLA = Più volte abbiamo citato Cristiano Ronaldo in questa classifica, il portoghese è un avversario pericolosissimo e nei big match si esalta, vedi Supercoppa Italiana di un mese fa.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa ha parlato cosi il tecnico bianconero Andrea Pirlo:

“Sarà una partita simile alla Supercoppa, importante per tutte e due le squadre. Ci sarà grande tensione anche per il peso di questi tre punti. Noi veniamo da un grande momento mentre loro forse un po’ meno”.

I PRECEDENTI = Sarà la sfida numero 149 tra Napoli e Juventus in Serie A. E’ la 75esima edizione in casa azzurra.

Questo il bilancio dei 74 precedenti interni in Serie A: 24 vittorie Napoli, 27 pareggi, 23 successi Juventus.

TERNA ARBITRALE = NAPOLI – JUVENTUS

Arbitro: DOVERI

Assistenti: GIALLATINI – PRETI

IV: CALVARESE

VAR: VALERI

AVAR: BINDONI

A Cura di Mario Tramo