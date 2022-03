IN CASA DELL’AVVERSARIO – Milan, è sfida scudetto al Maradona: Pioli vuole sfatare il tabù Spalletti

Ventottesimo turno di ‘fuoco’ allo stadio Maradona con il Napoli che affronta il Milan in un vero e autentico big match scudetto. La squadra di Spalletti ha una grande chance e dopo la Lazio ha la possibilità di entrare a pieno titolo nella lotta scudetto. Davanti ci sarà il Milan di Stefano Pioli, una squadra molto ostica ed in gran forma. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Dopo 27 giornate di campionato il Milan è quota 57 punti, a pari merito con gli azzurri. I rossoneri nelle ultime settimane hanno evidenziato problemi di condizione fisica, ma come dimostrano i derby sono sempre brutti clienti nei big match.

PROBABILE FORMAZIONE = Il rebus più importante riguarda l’attacco con Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe essere solo in panchina al Maradona. Ecco la probabile formazione azzurra:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

LE DICHIARAZIONI = Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato cosi in conferenza stampa:

C’è tutto dentro la partita, anche l’ambiente. Sarà bellissimo lo spettacolo e l’ambiente: sarà stimolante per il Napoli e anche per noi, sarà una partita da giocare per noi”.

Come sta Ibrahimovic?

“Ibra sta meglio, si è allenato con noi sia ieri che oggi e probabilmente ci sarà domani”.

Il Milan è dove vorrebbe che fosse?

“Due settimane ti avrei detto qualcosa in più, ad inizio stagione ti avrei detto di sì. Abbiamo fatto un percorso e ora mancano 11 partite. Dobbiamo essere soddisfatti, ma da ora in avanti tutte le partite saranno dei crocevia e dovranno essere affrontate con tanta lucidità e convinzione. Il Napoli è in grande condizione, ha grandissima qualità ma ce l’abbiamo anche noi. Dobbiamo giocare con grande forza”.

Il derby influirà in negativo?

“Niente, il derby ci ha dato energia piuttosto che togliercela. Siamo pronti per questa gara. Pareggio? Se entriamo col pensiero di accontentarci ti avvicini più ad un risultato negativo che altro…”.

I PRECEDENTI = Tra Serie A e Coppa Italia sono ben 168 gli incontri tra le due squadre. In campionato partenopei si sono imposti 48 volte sui rossoneri, che però hanno vinto più volte (57) con 48 pareggi. L’ultima gara tra Napoli e Milan al Maradona si è giocata il 22 novembre del 2020 e terminò con la vittoria degli uomini di Pioli per 3-1.

LA TERNA ARBITRALE =

ORSATO

PRETI – GIALLATINI

IV: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: VIVENZI

A cura di Mario Tramo