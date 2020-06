IN CASA DELL’AVVERSARIO – E’ la Juve di Sarri l’ultimo ostacolo verso la Coppa, è sfida contro il passato

Mercoledi sera andrà in scena un appuntamento con la storia per il Napoli di Gennaro Gattuso, che, dopo circa sei anni (la Supercoppa del Dicembre 2014) potrebbe tornare a vincere titoli. Vincendo un eventuale Coppa Italia per il tecnico sarebbe invece il primo titolo da allenatore dopo una gloriosa carriera da calciatore, ma davanti gli azzurri si trovano la Juventus di Cristiano Ronaldo e dell’ex tecnico Maurizio Sarri. Contro il Milan la squadra bianconera è apparsa sottotono con diverse lacune, ma parliamo di una rosa di tutto rispetto e della squadra che ormai da anni domina in Serie A. Anche oggi in vista di questo decisivo appuntamento, vi raccontiamo i prossimi rivali del Napoli nella rubrica “In Casa dell’Avversario”:

COPPA ITALIA = La squadra di Sarri ha annientato avversari agli Ottavi ed ai Quarti: prima un 4-0 all’Udinese e poi un 3-1 alla Roma hanno mostrato il livello dei bianconeri, che, hanno faticato più del dovuto contro il Milan e nonostante una superiorità numerica, hanno anche rischiato qualcosina, nel match di ritorno.

FORMAZIONE = Con la coperta corta in avanti e con Ramsey ancora acciaccato Sarri ha una formazione quasi obbligata. Rispetto alla sfida con il Milan possibile un cambio sulla fascia con Cuadrado in vantaggio su Danilo. A centrocampo Pjanic sta faticando, ma è ancora avanti nelle gerarchie su Khedira e Rabiot, probabili subentranti. Ecco la formazione:

(4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alexsandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

LA STELLA = Ovviamente il pericolo numero 1 in casa bianconera è Cristiano Ronaldo. Il portoghese può essere letale in qualsiasi momento e sopratutto nelle finali. Contro il Milan ha sbagliato un rigore ed è apparso in difficoltà, ma vorrà sicuramente prendersi le luci della ribalta Mercoledi sera.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa Maurizio Sarri ha parlato cosi in vista della finale contro il Napoli:

“È una partita particolare, difficilissima ed è complicata anche l’interpretazione dal punto di vista fisico. Il Napoli contro l’Inter ha iniziato provando ad attaccare la squadra nerazzurra e poi piano si è abbassata adeguandosi magari al gioco della squadra di Conte. E’ una squadra che quando si chiude ha grande solidità, ha battuto Inter e Lazio ed ha pareggiato contro il Barcellona. Vedremo come si comporterà con noi”.

I PRECEDENTI = Dodicesimo precedente tra le due compagini in Coppa Italia: nelle 11 gare finora disputate 5 vittorie Juve, 4 Napoli e solo due pareggi.

TERNA ARBITRALE =

DOVERI

PAGANESSI – ALASSIO I

V: CALVARESE

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE

A cura di Mario Tramo