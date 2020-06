IN CASA DELL’AVVERSARIO – Il Napoli sfida l’Hellas Verona delle meraviglie, attenzione all’ex obiettivo Amrabat

Dopo l’impresa di Coppa Italia per il Napoli è tempo di riprendere anche in campionato. Gli azzurri hanno la certezza Europa League e sognano un filotto di vittorie per inseguire l’obiettivo quarto posto. Come prima sfida in campionato si troveranno dinanzi un durissimo scoglio, l’Hellas Verona, rivelazione con Ivan Juric ed anch’esso in piena lotta europea. Analizziamo meglio i prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Il Verona è ottavo in classifica con 38 punti. Dista solo un punto dal Napoli e dal Milan (che ha una gara in più). Dieci vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte per la squadra neopromossa, autentica rivelazione di questa stagione.

PROBABILE FORMAZIONE = Juric fa quadrato con il suo 3-4-2-1, un modulo che consegna un ruolo fondamentale agli esterni Lazovic e Borini, spine nel fianco in attacco ed abili a rientrare. Dietro Di Carmine, autore di una doppietta alla ripresa con il Cagliari, ci saranno Zaccagni e Verre. In difesa attenzione e curiosità per il difensore di proprietà Napoli Rrahmani.

LA STELLA = La stella del Verona non c’è ed è proprio questa una delle cose belle di questo team. Una squadra affiatata che corre e vede ognuno dare il massimo per i compagni. Se dobbiamo fare un nome, attenzione a Sofyan Amrabat, vera diga del centrocampo scaligero: il giocatore, a gennaio accostato al Napoli e poi andato alla Fiorentina (ora è in prestito), recupera palloni e lancia l’azione. Un centrocampista moderno molto interessante

LE DICHIARAZIONI = In una sorta di conferenza stampa virtuale Juric ha parlato cosi del Napoli:

“Ci aspetta un avversario in grande salute, che ha trovato il proprio equilibrio e che ha grossi stimoli derivanti dalla vittoria in Coppa Italia, ma noi cercheremo di essere il solito Verona. Il Napoli è cambiato con l’ottimo lavoro di Gattuso: hanno grande qualità e un’ottima fase difensiva. Pensano a fare sempre risultato e sono davvero tosti. Anche io però credo che ogni partita sia un’occasione per fare punti, altrimenti non avrebbe senso scendere in campo: un’opportunità, se non sbagli niente, ce l’hai anche contro le grandi squadre”.

I PRECEDENTI = Si contano 53 precedenti tra i due club, 12 vittorie per i gialloblù, 12 pareggi e 29 vittorie degli avversari. Il Napoli è reduce da 5 vittorie consecutive nelle ultime gare a Verona.

TERNA ARBITRALE =

PASQUA

TOLFO – PRENNA

IV: PRONTERA

VAR: MARIANI

AVAR: PAGANESSI

A cura di Mario Tramo