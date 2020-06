IN CASA DELL’AVVERSARIO – Inter, Conte punta su Lukaku per provare la rimonta. Emergenza in difesa

Dopo oltre tre mesi di assenza di calcio si torna finalmente in campo e subito Napoli e Inter si giocano la possibilità di accedere alla finale di Coppa Italia. Il Napoli ha dalla sua l’importante vantaggio dell’1 a 0 conquistato a San Siro grazie ad una perla di Fabian Ruiz, ma ora dopo due mesi senza reali allenamenti e con i giocatori da poco in campo dopo l’Emergenza Coronavirus, nessuno conosce le reali condizioni delle due squadre. Ecco l’analisi dell’Inter in vista della sfida del San Paolo nella nostra consueta rubrica “In Casa Dell’Avversario”:

COPPA ITALIA = Il percorso dell’Inter in Coppa Italia è iniziato agli Ottavi di Finale dove la squadra nerazzurra ha dilagato con un 4 a 1 a San Siro sul malcapitato Cagliari. Qualche sofferenza in più ai Quarti dove l’Inter ha vinto di misura 2 a 1 sulla Fiorentina. Come detto il match di San Siro tra Inter e Napoli ha visto gli azzurri vincere con un prezioso 1 a 0.

FORMAZIONE = Per la sfida al San Paolo Antonio Conte punterà sulla coppia d’oro composta da Romelu Lukaku e dal sempre più uomo mercato Lautaro Martinez. Il tecnico ha qualche problema in difesa con Godin out e Bastoni, D’Ambrosio e De Vrij malconci, a centrocampo Sensi in vantaggio su Eriksen ma nell’eventualità alla fine si punti sul danese possibile l’impiego del neonato 3-4-1-2.

PROBABILE FORMAZIONE: Handanovic (c); D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Ashley Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

LA STELLA = Romelu Lukaku è l’uomo cardine della squadra di Conte. In campionato ha deciso la sfida del San Paolo con una doppietta ed è fondamentale per il sistema di gioco del tecnico pugliese. Sarà importante capire le condizioni del belga alla ripresa dopo diversi mesi di inattività.

I PRECEDENTI = Sarà l’ottava sfida al San Paolo tra Napoli e Inter in Coppa Italia. Questo il bilancio del precedenti 7 incontri: 2 successi Napoli, 3 pareggi, 2 vittorie Inter.

L’ultimo precedente risale al gennaio 2016: Napoli-Inter 0-2. L’unica altra occasione in cui Napoli e Inter si sono affrontate in una sfida andata/ritorno in Coppa Italia risale alle semifinali del 1997: si qualificò il Napoli ai rigori dopo il doppio 1-1 a San Siro e al San Paolo.

TERNA ARBITRALE =

Arbitro: ROCCHI

Guardalinee: DEL GIOVANE – CECCONI

IV: MARIANI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

A cura di Mario Tramo