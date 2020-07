IN CASA DELL’AVVERSARIO – Un Parma in crisi nera vuole una prova d’orgoglio e sfida gli azzurri

Nella trentacinquesima giornata di Serie A il Napoli sfiderà al Tardini il Parma. Gli azzurri vogliono concludere la stagione al quinto posto, risultato “inutile” ai fini della qualificazione europea ma che porterebbe sicuramente morale alla squadra di Gattuso. Dall’altra parte arriva una squadra in piena crisi: i ducali dopo aver conquistato la salvezza sono crollati totalmente e non vincono da quasi un mese. A testimoniare il loro momento difficile c’è la sconfitta subita con un ribaltone casalingo contro la Sampdoria (da 2-0 a 2-3 per i liguri).

CAMPIONATO = In crisi di risultati il Parma è scivolato in quattordicesima posizione in classifica. Per la squadra di D’Aversa vi sono 11 vittorie, 7 pareggi e ben 16 sconfitte.

PROBABILE FORMAZIONE = Probabile assenza importante in difesa con Bruno Alves mentre in attacco dovrebbe tornare dal primo minuto l’ex Inglese.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho

LA STELLA = È di proprietà della Juventus ormai, ma Dejan Kulusevski è ormai uno dei talenti più giovani e cristallini del nostro campionato. Abile tecnicamente e con un gran tiro sarà il pericolo numero uno dei ducali.

LE DICHIARAZIONI: In vista del Napoli ha parlato cosi il tecnico del Parma D’Aversa:

“Il Parma, se vuole e deve far di tutto per uscire con un risultato positivo dalla sfida di domani con il Napoli, deve mettere intensità, qualità, personalità. Deve mettere tutto senza commettere errori e facendo una prestazione al di sopra del 100% perché il massimo, incontrando squadre così forti, potrebbe non bastare. Il bello del calcio è quando tutto sembra scontato perché poi c’è il fattore campo che può invertire questo trend o questo pensiero“.

I PRECEDENTI = Sarà l’edizione numero 36 tra Parma e Napoli in Serie A. E’ la 18esima sfida in Emilia. Questo il bilancio dei precedenti al Tardini: 8 vittorie Parma, 3 pareggi, 6 successi Napoli.

TERNA ARBITRALE = Sarà l’arbitro Giua di Olbia a dirigere Parma-Napoli. Assistenti: Colarossi-Affatato. IV Uomo: Marinelli. VAR: Massa-Passeri

A cura di Mario Tramo