20% dei tifosi per la finale di Coppa Italia, De Siervo: “Prova generale per tornare alla normalità”

Il portale online de la Gazzetta dello Sport riporta le ultime in merito alla finale di Coppa Italia, dove ci saranno le prime prove di ritorno alla normalità.

A quanto pare sarà ammesso il 20% della capienza del Mapei Stadium per la finale tra Atalanta e Juventus. Questo vuol dire che 4.300 persone potranno vedere la finale dal vivo; le persone che avranno accesso saranno: i vaccinati, a chi farà il tampone 48 ore prima dell’evento e ai guariti dal Covid-19.

L’ad della Lega Calcio, De Siervo, commenta così:

“Sarà una prova generale per capire come torneremo a muoverci. Ci sarà a disposizione una App, Mitica, in cui potranno essere registrati i biglietti e l’ingresso potrà essere concesso previo tampone 48 ore prima dell’evento. Sarà la prima volta in cui la finale di Coppa Italia verrà riprodotta da 30 telecamere, come fosse un Clasico fra Real Madrid e Barcellona. I biglietti? È una facoltà dei club come adoperarsi, ma non saranno gratis. Il 20% degli ingressi tiene conto solo del pubblico.

Vedere la gente allo stadio anche nell’ultima giornata di campionato è un’ipotesi plausibile, abbiamo fatto una richiesta specifica al Governo e sarebbe un’ulteriore sottolineatura per un ritorno alla normalità.”