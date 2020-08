Passo di Arthur verso il Barça: stasera sarà al Camp Nou per assistere al match col Napoli

Sulle tribune del “Camp Nou”, per il big match di Champions League in programma questa sera tra Barcellona e Napoli, ci sarà anche Arthur . Come raccontato ieri proprio su queste colonne , il centrocampista è rientrato infatti in città dal Brasile per risolvere personalmente il caso che lo ha visto protagonista negli scorsi giorni e ha quindi deciso di seguire da vicino i compagni nell’importantissimo appuntamento previsto fra poche ore.

Un altro gesto distensivo da parte del promesso sposo della Juventus, che al suo arrivo in Catalogna si è subito sottoposto al test del Coronavirus, risultando negativo, e ha ricevuto così il permesso per entrare in contatto con la squadra. Prima, dunque, gli esami e la visita alla cittadella sportiva blaugrana, poi la gara di Champions da spettatore e tifoso. A inizio settimana nuova Arthur incontrerà faccia a faccia la dirigenza del Barça per chiarirsi in via definitiva, fra poche settimane la partenza per Torino e la nuova avventura a tinte bianconere. funte: tmw