SerieANews.com – Napoli, apertura del Sassuolo per Raspadori: le cifre per la chiusura

La trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Giacomo Raspadori sta proseguendo a oltranza. L’attaccante neroverde è l’obiettivo numero uno di Luciano Spalletti per sostituire Dries Mertens. Offrirebbe una soluzione in più in avanti, dando anche la possibilità di cambiare il modo di giocare puntando più sul fraseggio oltre che sulla verticalità. La duttilità tattica, inoltre, permetterebbe anche l’impiego da sottopunta nel 4-2-3-1 o addirittura da esterno d’attacco.

L’accordo con il Sassuolo, nonostante varie call e incontri, non è ancora stato trovato. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali sono due ossi duri quando si tratta di comprare e vendere. L’idea del Napoli è quella di abbassare il più possibile le pretese del club neroverde con l’aiuto di Raspadori e dell’agente Tullio Tinti, forte del fatto che l’upgrade sull’ingaggio sarebbe sostanzioso: da 700 mila euro a 2,5 milioni di euro.

Napoli, l’apertura del Sassuolo per Raspadori

Stando alle informazioni raccolte da SerieANews.com, il Sassuolo ha aperto alla possibilità di cedere Giacomo Raspadori a 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Carnevali attende la risposta di Aurelio De Laurentiis: l’ultima offerta del Napoli era stata di 28 milioni di euro più 5 di bonus. E’ probabile che proprio sui bonus, alla fine, si debba discutere. L’idea del presidente del club partenopeo è quella di proporre 2 milioni facilmente raggiungibili e 3 più complessi.

Intanto, il Sassuolo si è cautelato con l’acquisto di Pinamonti dall’Inter per 20 milioni di euro. L’attaccante italiano avrà la possibilità di mettersi in mostra in una piazza che concede tempo e modo per lavorare e questo vale anche per Agustin Alvarez, attaccante uruguagio preso dal Penarol.

Ciro Troise per SerieANews.com