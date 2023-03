TicketOne, Bardelli: “Biglietti di Milan-Napoli? Dipenderà tutto dal club rossonero”

Amedeo Bardelli, responsabile delle manifestazioni sportive di TicketOne, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di ‘Radio Goal’: “Biglietti Milan-Napoli di Champions? Stavolta, rispetto ad altre vendite che noi abbiamo effettuato per l’estero, sarà il Milan a gestire la vendita del settore ospiti e non toccherà invece al Napoli. Sarà la squadra ospitante a procedere alle norme di cessione di tagliando, per ora li stanno vendendo solo ai possessori di card e non è prevista una vendita libera. Lunghe attese? La vendita è gestita dal Milan con un’altra compagnia. Noi per il Napoli abbiamo utilizzato criteri flessibili per tutti i tifosi sia via web che nei punti vendita. Fino ad ora è stata un’ottima strategia che abbiamo messo in pratica con il club azzurro, raggiungendo dei risultati soddisfacenti con poche polemiche”.