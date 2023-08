Rudi Garcia a SKY: “Gara contro l’Augsburg? E’ stato un buon test. Su Osimhen e Natan dico che…”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria, in amichevole, contro l’Augsburg”: “Queste gare sono importanti per fare esperimenti, il problema di quando li fai è che dovresti avere la squadra abituale per capire al meglio il tutto, ma oggi avevamo varie assenze. Bravi quelli che hanno giocato in ruoli differenti, ad esempio Ostigard che ha giocato a centrocampo. E’ stato un buon test, una gara vera, sembrava una sfida ufficiale, contro una buona squadra come l’Augsburg che ha messo fisico e qualità. Anche noi abbiamo messo il fisico, ci abbiamo messo del tempo, ma siamo riusciti a farlo. Sono contento e ho indicazioni più chiare su cosa posso fare con questa rosa. La preparazione? A differenza dello scorso anno, che la squadra doveva essere preparata solo per 3 mesi e mezzo, visto il Mondiale, adesso dobbiamo prepararci per una stagione continuativa quindi stiamo cercando di gestire tutti. Veri infortuni sono 2, ovvero Mario Rui e Anguissa, poi ci sono anche stop di mercato o precauzionali. Mario martedì tornerà in allenamento con tutti, mentre Anguissa può farcela per la prima di campionato. Dovrò inventarmi qualcosa, ma è parte del mio lavoro. Zielinski? Siete intelligenti, non dico altro su di lui, spero che l’ultima amichevole riuscirò ad avere nuove indicazioni importanti. Osimhen e l’Arabia Saudita? Ci sono giocatori a fine carriera che possono accettare offerte indecenti, ma se sei un giocatore in piena maturità non prendi molto in considerazione queste cose. L’importante è concentrarsi sul lato sportivo e non sulle sirene di mercato. Natan? E’ un difensore brasiliano, cresciuto nel Flamengo e che il Red Bull Bragantino ha preso. Conosco bene il calcio delle squadre di proprietà della Red Bull, fanno molto pressing e hanno potenza, è un giocatore che fa per noi ma lasciamogli tempo per adattarsi al nostro gioco. Stasera cena particolare, mangiamo la pizza napoletana”.