Lukaku a Sky: “Sto arrivando al massimo. In alcuni momenti potevamo far meglio”

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Como per 3-1:

“Sto arrivando al massimo, per me è un percorso ma devo dare merito a compagni, tifosi e staff. Non abbiamo ancora vinto, ora c’è la pausa nazionali e noi restiamo qui a lavorare per la prossima partita. Superare il momento di difficoltà? Tutti sanno che lavoriamo per ogni situazione, poi durante l’intervallo ci siamo parlati e detti di dover rimanere compatti per far male alla prima occasioni. Abbiamo avuto momenti in contropiede dove potevamo far meglio. McTominay mi ha ringraziato per l’assist, abbiamo già giocato a Manchester e so quali sono le due caratteristiche sotto porta: Scott sta facendo bene e deve continuare”.