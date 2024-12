Conte: “Dobbiamo lavorare e pensare a noi stessi”

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset al termine di Lazio-Napoli:

“Siamo usciti da una competizione e questo ci deve portare delusione e arrabbiatura. Sapevamo che fare questa scelta di formazione poteva portare dei rischi ma tanti giocatori non avevano mai avuto la possibilità di fare una gara ufficiale e per un processo di crescita generale oggi avevi bisogno di testare tanti calciatori che si impegnano e danno l’anima durante la settimana. Era giusto vedere e valutare e c’è dispiacere di uscire dalla competizione ma avevamo questa necessità. L’abbiamo fatto contro il Palermo e abbiamo vinto 5-0, quale altra occasione c’è per dare questa possibilità a un gruppo di ragazzi che si allena in maniera importante. Se non gli dai mai l’opportunità è chiaro che il gruppo lo perdi nell’intensità e nell’abnegazione. Anche nel percorso uno deve capire la rosa a che punto sta facendo delle valutazioni. Per costruire qualcosa devi sapere che cosa hai. La partita è stata equilibrata, abbiamo avuto il 50% del possesso e ci siamo divisi le conclusioni in porta e i calci d’angolo. Forse dovevamo fare maggiore attenzioni ai gol concessi. Potevamo fare di più e cercare di migliorare. Favoriti allo scudetto? Dobbiamo lavorare e pensare a noi stessi. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, lasciamo agli altri le considerazioni. Abbiamo iniziato un percorso e c’è da costruire. Scorciatoie nella vita non esistono”.