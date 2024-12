Napoli-Venezia 1-0, le pagelle di IamNaples.it: Rapadori decisivo, Lukaku tra i migliori

Ecco le pagelle di IamNaples.it della gara vinta dal Napoli contro il Venezia.

Meret 6,5: si fa trovare pronto nell’unico tiro del Venezia con Yeboah.

Di Lorenzo 6,5: Solita gran partita del capitano azzurro, sia dal punto di vista offensivo che difensivo.

Rrahmani 6: L’ex Verona risponde sempre presente, sfiora anche il gol nel primo tempo

Juan Jesus 6: Il brasiliano è attento e si fa trovare sempre pronto

Olivera 6: Conferma di essere uno dei pretoriani di Antonio Conte: da lodare la sua solita Garra (Dall’87’ Spinazzola s.v.)

Anguissa 6: Sarebbe un 6-, visto la grande occasione sprecata nel primo tempo, ma fa la sua consueta partita (Dal 69′ Raspadori 7,5: Sin da subito si vede che ha un piglio diverso, il classico ‘piede caldo’ e lo dimostra nei minuti finali con il gol realizzato. Il suo gol di oggi ricorda tanto quello contro lo Spezia di due anni fa).

McTominay 6: Nel primo tempo è impreciso, ma migliora con il passare dei minuti

David Neres 7: Sulla destra salta sempre l’uomo, ma è veramente pericoloso sulla sinistra. Sul quel lato, infatti, arriva l’assist per Raspadori.

Kvaratskhelia 6: Si vede che non è in condizione, ma cerca sempre la giocata che, però, non gli riesce quasi mai. (Dal 75′ Politano: entra e dà subito scossa, la grande intesa con Di Lorenzo è sempre evidente).

Lukaku 6,5: Mezzo punto in meno per il rigore sbagliato, tirato neanche poi così tanto male. La notizia veramente positiva che migliora con il passare dei minuti. Nel secondo tempo solo una grande parata di Stankovic ed il palo gli hanno impedito di esultare.

Conte 6,5: Chiude l’anno primo in classifica e non per nulla scontato dopo i disastri dell’anno scorso. Da segnalare la solita sofferenza in casa, ma quest’oggi c’è stata anche tanta sfortuna: vedi il palo di Lukaku