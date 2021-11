A gennaio il Napoli valuterà le eventuali esigenze per potenziare l’organico

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del Napoli e di eventuali mosse nel mercato di gennaio del club azzurro: “Il Napoli si gode il primo posto in classifica al fianco del Milan, però guarda oltre. L’idea di intervenire a gennaio sul mercato c’è senza comunque sbandierarla. Dopo la sosta natalizia, si farà il punto sugli orizzonti della classifica e si valuteranno le eventuali esigenze per potenziare un organico che la mano di Spalletti sta facendo sbocciare in nuove risorse. Così non sono state abbandonate piste già percorse negli ultimi mesi. Si guarda alle fasce della difesa per nuovi rinforzi. Per dare alternative a Di Lorenzo e Mario Rui che siano delle garanzie pure sul piano dinamico in ruolo molto dispendioso”.