A Milano 43 positivi hanno violato la quarantena e sono usciti di casa

In tempi di Coronavirus, il messaggio “state a casa” evidentemente non è ancora chiaro a tutti. In due giorni – come si legge dai dati del Viminale – sono 14.739 le persone multate per i divieti sugli spostamenti (solo oggi sono 7.080) introdotti per combattere la diffusione della pandemia. Mentre sono 43 i positivi denunciati nelle ultime 48 ore per aver violato la quarantena: sapevano di essere positivi, ma hanno comunque deciso di uscire di casa. E ancora: 198 le persone denunciate per aver dichiarato il falso nell’autocertificazione (ieri 85, oggi 113).