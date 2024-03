Abodi: “Stadio Maradona? È interesse di tutti, la struttura può e deve essere riqualificata”

Il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Andrea Abodi ha parlato in occasione del Premio Città dei Giovani 2024 a Napoli. dove ha commentato la situazione relativa agli stadi per gli Europei 2032, e anche della ristrutturazione dello stadio Maradona. Di seguito le sue parole:

“Nel 2026 si decideranno gli altri stadi che ospiteranno gli Europei, fermo restando, mi sembra di capire, che Roma, Milano e Torino siano un punto fermo, ne mancano due.

È una competizione nella competizione e non si gioca solo per vincere il campionato, ma si deve operare tutti insieme nel rispetto dei ruoli perché si possa arrivare all’indicazione di questi altri due stadi, ma io punto alla crescita del sistema e non soltanto all’organizzazione degli Europei nel 2032 che sono una data molto lontana”.

Sullo stadio Maradona:

“Anche se non risponde necessariamente alle esigenze di patrimonializzazione di un club, è un tecnicismo che consente di poter acquisire – una volta reso disponibile il bene da parte dell’amministrazione da parte del promotore – una proprietà temporanea fino a 99 anni questo elemento patrimoniale non è di poco conto.

Non è un fattore dirimente, io penso che a partire dall’Uefa, ma è interesse anche nostro, è che lo stadio sai funzionale, accessibile, tecnologicamente intelligente, educato dal punto di vista energetico, edeve avere tutti gli spazi di un’infrastruttura polifunzionale e non solo polisportiva che deve vivere quando non c’è una partita di calcio, ma ogni giorno. La pista di atletica oggettivamente è figlia di un’altra epoca ma lo stadio Maradona come l’Olimpico di Roma ha caratteristiche, per altro riqualificate in occasione delle Universiadi del 2019, è opportuno che tutto questo venga tenuto in conto con una giusta manutenzione e non si deteriori ma ritengo che lo stadio possa e debba essere rigenerato, riqualificato”.