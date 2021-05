Accordo tra nove club e la UEFA per la rinuncia alla Superlega. Fuori Juve, Real e Barcellona

Rob Harris, giornalista di Associated Press, rivela che nove club su dodici tra i fondatori della Superlega hanno raggiunto un accordo economico con la UEFA che farà cessare ogni ostilità, comprese le possibili cause legali, da parte dell’organismo europeo nei loro confronti. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Atletico Madrid, Milan e Inter hanno accettato una riduzione del 5% dei loro proventi europei per la prossima stagione e in cambio hanno garantito di essere totalmente coinvolte e impegnate nel piano di riforme che coinvolgerà le competizione UEFA a partire dal 2024. Secondo la fonte, la rinuncia dei nove club alla Superlega sarà formale, tanto che i club avrebbero anche concordato di pagare multe di 100 milioni nel caso giocassero in una competizione non autorizzata e di 50 milioni se romperanno altri impegni assunti con la UEFA.

Al contrario, Juventus, Real Madrid e Barcellona non accettato di “tornare nei ranghi” e ora dovranno affrontare azioni disciplinari dalla UEFA, ma anche pecuniarie, in misura sicuramente maggiore rispetto alla multa comminata a chi ha rinunciato formalmente alla composizione della nuova competizione.