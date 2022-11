Adani esalta Spalletti: “Questo Napoli ha superato quello di Sarri”

Lele Adani, opinionista, ha parlato ai microfoni della Bobo TV:

“È successa una cosa che l’anno scorso non avrei detto e invece il calcio ti sorprende sempre ed è bellissimo constatare come ti guida. Io non l’avrei mai detto, ma questo Napoli sta superando quello di Sarri. Il Napoli di Sarri aveva un ritmo e aveva mentalizzato passaggi e movimenti che in maniera automatica andava oltre allo sbarramento difensivo avversario. Questi ragazzi hanno evoluto quel modo di dominare e trovare lo spazio e creare palle gol perché interpretano. Questa squadra si è evoluta negli ultimi anni”.