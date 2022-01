Adani: “Il Napoli non ha bisogno del mercato, ha una rosa come quella dell’Inter”

Daniele Adani, ex difensore e opinionista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “Penso che se c’è un club che non ha bisogno di muoversi sul mercato, quello è proprio il Napoli. Non ha difetti evidenti nella rosa, che è al livello dell’Inter come qualità. Si parla tanto di un terzino sinistro, ma Mario Rui è un titolare vero. E se vuoi migliorare a centrocampo, chi prendi di accessibile che sia meglio di Fabian Ruiz o gli altri? Abbiamo visto Lobotka, che sulla carta è una riserva: perché sostituirlo?”.