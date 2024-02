Adani: “Il Napoli sta facendo fatica, ha tanto bisogno di Victor Osimhen”

Daniele Adani, ex difensore dell’Inter, attualmente opinionista Rai, ha detto la sua a ‘La Domenica Sportiva’ in merito al momento del Napoli: “C’è bisogno del ritorno di Osimhen. Il Napoli non è più dominante come con Spalletti, è una squadra che rischia di sbandare ed ha bisogno del suo centravanti. Non c’è stato un grande cambio di direzione con la nuova gestione tecnica. Mazzarri sta facendo fatica e c’è bisogno delle giocate dei campioni. Secondo me c’è ancora da lavorare. Mazzarri deve lavorare settimanalmente, c’è ancora tanta strada da fare per il Napoli”.