Dopo il 5-2 tra Napoli e Lazio, Daniele Adani commenta la gara negli studi di Sky Sport, partendo dal rigore assegnato al Napoli in apertura. “A quelle altezze è pericoloso, è un attimo, Milinkovic si è preso un rischio grosso: non guardava l’avversario e poteva prendere l’avversario. Il fallo divide, però, anche perché nell’altra area c’era rigore. Lazzari non cade, c’era rosso per Hysaj. Quindi la decisione è decisiva ma non è stato un torto alla Lazio: ci stava dare il rigore”.