Adani: “Inter-Juve peggior spot a livello mondiale per la nostra Serie A”

Intervenuto alla Bobo Tv, Daniele Adani ha commentato così il derby d’Italia finito 1-1 ieri sera fra Inter e Juventus: “I tifosi di tutto il mondo hanno visto il più brutto spettacolo possibile del calcio italiano, non ci sarebbe stato uno spot peggiore a livello mondiale per la nostra Serie A. Ho visto i calciatori ridere e scherzare alla fine dell’incontro, ma come si fa? Questa non può essere l’offerta dell’Italia al mondo. Nessuno ha meritato, nessuno ha espresso calcio”, le dichiarazioni dell’ex difensore.