Adani: “La Juventus con Allegri è cresciuta poco o niente”

Daniele Adani, ex difensore, attualmente opinionista Rai, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Insieme all’Inter è la squadra più forte e attrezzata della Serie A. Per calendario e valore della rosa mi sbilancerei dicendo che centrerà un posto tra le prime 4. Ovviamente sempre tenendo conto dell’incertezza sul fronte della giustizia sportiva e dell’Uefa. I tre ko di fila? È vero, in questi due anni di gestione Allegri poi è cresciuta poco o nulla. Ma stiamo parlando di una squadra piena zeppa di campioni che nel momento decisivo hanno l’abitudine e la mentalità per stare sul pezzo. Dopodiché, la Juve nelle ultime 69 giornate è stata in testa solo una volta, alla prima giornata di questa stagione. Il percorso in Italia è stato deludente, comunque vada a finire”.