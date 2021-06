Adani: “Mancini non specula sul risultato, questa è la strada giusta per l’Italia”

Nel corso della Bobo Tv, Lele Adani ha parlato dell’Europeo dell’Italia di Roberto Mancini: “Quando Mancini ha messo in campo Toloi, si è ritrovato come se fosse in campo con l’Atalanta. È andato a mangiare in avanti, ha recuperato la palla e l’ha data a Immobile che ha segnato. Con Mancini non si mette il culo al caldo, non si specula. La Turchia si è ca**ata addosso, ha rovinato tutto un percorso, ha giocato per lo 0-0 e ne ha prese tre e poi ha perso pure con il Galles. Mancini ha finito con i luoghi comuni, si segna e si va a segnarne un altro. Chi merita gioca e si vive l’Europeo da protagonisti. L’Italia di Mancini non tradisce il percorso, questi sono i dieci giorni migliori degli ultimi tre anni. La Turchia e la Svizzera non sono Francia e Inghilterra, ma nessuno Estonia e Lituania. Forse non vinceremo, ma faremo di tutto per farlo e lo faremo con i mezzi giusti, non con quelli sbagliati del passato. Questo calcio è il mezzo giusto per provare a vincere”.

Fonte: TMW