Adani: “Palo di Osimhen? Mi ha ricordato Vieri”

Nella puntata di ieri sera della ‘BoboTv’ su Twitch Daniele Adani ha analizzato la prova di Osimhen contro il Verona, in particolare il palo colpito dal nigeriano: “La giocata del palo di Osimhen mi ha ricordato Bobo Vieri. Osimhen è di spalle, non ha spazio perché pressato. Lui è destro, controlla e gira il corpo sul sinistro. Tira col mancino in uno spazio piccolissimo tra il difensore che portava la pressione. Non vedeva la porta, ma la sentiva. Veramente una gran giocata, l’anno scorso non le faceva queste cose qui”.